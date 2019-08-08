مدير الإدارة العامة للحج و العمرة : نعاني من قلة المواعين الناقلة على المستويين الجوي و البحري

اکد مدیر الادارة العامة للحج والعمرة مسٸول البعثة السودانیة، عمر مصطفی، في اعمال التقییم والتقویم لحج ١٤٤٠ هجریة بمقر بعثٓة الحج السودانیة بمکة المکرمة الیوم معاتاتهم من قلة المواعین الناقلة علی المستویین البحري والجوي وقال ان عددحجاج الجو بلغ ١٥٫٦٨٠ وحجاج البحر ١٦٫٣٢٠ حاج ، مشیرا للشفافیة فی عقود وعطاءات الاطعام والسکن و وجود ٤ مراجعین قانونییین بالبعثة وممٖٖثل للمراجع العام لمراجعة المیزانیة والوقوف علی الصرف.
و کشف مدیر الحج والعمرة عن مجابهتهم لضغوط من ولاة الولایات بتمریر امراء للحج غیر مطابقین للمواصفات وقال ان ادارته رفضت ذلك حرصا علی نجاح الحج هذا الموسم وتعیین امراء مٶهلین.
واکد مدیر الحج والعمرة سلامة الوضع الصحي للحجاج السودانیین وقال ان عدد الوفیات حتی الان بلغ ثلاث حالات وفاة، اثنان منهما من شرق ووسط دارفور وحاجة واحدة من الخرطوم توفيت وفاة طبیعیة.
السودانى