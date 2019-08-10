الأخبار > منوعات > من المتوقع هطول أمطار في الاجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم
الأقسام :

منوعات

2019/08/10

2019/08/10


من المتوقع هطول أمطار في الاجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم



شارك الموضوع :

مع فجر السبت أوضحت صورة للسودان انتشار سحب رعدية جنوب ولاية نهر النيل وخلال الساعات القادمة وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من المتوقع هطول أمطار في الاجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم
#تنبيه
من المتوقع ان تتسبب الامطار المتوقعة في حدوث جريان عالي في الاودية والخيران و المصارف
– على المواطنين في تلك المناطق توخي الحيطة واخذ التدابير اللازمة.

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.