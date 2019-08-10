مع فجر السبت أوضحت صورة للسودان انتشار سحب رعدية جنوب ولاية نهر النيل وخلال الساعات القادمة وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من المتوقع هطول أمطار في الاجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم
#تنبيه
من المتوقع ان تتسبب الامطار المتوقعة في حدوث جريان عالي في الاودية والخيران و المصارف
– على المواطنين في تلك المناطق توخي الحيطة واخذ التدابير اللازمة.
من المتوقع هطول أمطار في الاجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم
مع فجر السبت أوضحت صورة للسودان انتشار سحب رعدية جنوب ولاية نهر النيل وخلال الساعات القادمة وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من المتوقع هطول أمطار في الاجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم