أطباء مستشفى الجنينة يواصلون إضرابهم لليوم الخامس ويشددون على تحقيق مطالبهم

دخل إضراب أطباء مستشفى الجنينة التعليمي يومه الخامس على التوالى، احتجاجا على تعيين مدير عام قالوا إنه يتبع للنظام البائد، الى جانب مطالبتهم بتأهيل المستشفى وتوفير الاجهزة والمعدات والادوية.
وأكد عضو اللجنة التنسيقية لكوادر المهن الطبية والصحية حسون ابكر بابا في تصريحات صحفية، أنهم سيستمرون فى الاضراب إلى حين تحقيق مطالب التنسيقية بإقالة المدير العام الجديد وتعيين أحد خيارات التنسيقية.
وكان أطباء مستشفى الجنينة التعليمي، دخلوا فى اضراب عن العمل منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على تعيين مدير عام يتبع للنظام البائد، وأعلنوا في خطاب لمدير مستشفى الجنينة عن توقفهم عن العمل، حتى تتحقق مطالبهم.
الجريدة