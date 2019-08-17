عمسيب: صلاح قوش كان يعتقل قادة القوى السياسية ليجتمع معهم ويقوم بتلميع الأصم ومجموعته

في بواكير العام 2019 قدم أئتلاف شباب السودان دعوة للأحتجاج فى الكلاكلة اللفة .. أطلق تجمع المهنيين عبدته وبدعم تام من قبل الكتائب الألكترونية لجهاز الأمن هجومآ ضاريآ على الأئتلاف و علي شخصي وشخص معمر موسى ..
في ذات اليوم أعلنت صفحة الحزب الشيوعي _العاصمة القومية أن القائمين على أمر الأئتلاف “أمنجية ” ..
لفت الأيام و دارت .. و عرف الناس من هم الذين يتعاملون مع الأمن .. كان قوش يعتقل قادة القوى السياسية ليجتمع معهم .. كان قوش يقوم بتلميع الأصم و مجموعته ..
و أخيرآ أكتملت الصورة .. قحت هي الواجهة المدنية للأنقلاب .. و الأصم هو الواجهة الشبابية .. المكان الوحيد الذي لم يبحث فيه البشير عن مكان المؤامرة التي تحاك ضده .. تحت أنفه مباشرة .. و علي بعد أمتار من سرير نومه .. زنازين جهاز الأمن ..
قلت لكم يومها سيحكم التاريخ بما لنا و ما علينا .. يشهد الله أننا كنا نريد بهولاء الناس في الشوارع خيرآ .. و قاتلنا بكل وسعنا لتحطيم هذا الصنم .. لكن الأمر كان تخطيطآ فوق قدراتنا كأفراد .. كأشخاص لا نقبل تمويلآ من جهة و لا ننفذ أجندة الخارج .. و لا نبيع وطننا بالمناصب و سيارات الدفع الرباعي “برادو ” ..
عبد الرحمن عمسيب