أداة جديدة لمستخدمي “إنستغرام” نهاية الشهر الجاري

كشفت الناطقة باسم شركة “فيسبوك” التي تملك موقع “إنستغرام”، أن الأخير سيطلق أداة جديدة لمستخدميه مع نهاية آب/ أغسطس الجاري.
وقالت المتحدثة باسم المجموعة إنه “سيتسنى لمستخدمي إنستغرام عما قريب، الإبلاغ ببضع كبسات عن المنشورات التي يعتبرون أنها تتضمن معلومات مغلوطة”، موضحة أن “الأداة الجديدة ستتيح الإبلاغ عن منشور من خلال اختيار سمة فالس إنفورميشن (معلومات خاطئة)، للفت انتباه المدققين المستقلين في صحة الأخبار كي يتحققوا منها”.
وأضافت المتحدثة أنه “اعتبارا من اليوم، سيتسنى للناس إبلاغنا بوجود منشورات على انستغرام يعتبرونها خاطئة”، مؤكدة “أننا نستثمر كثيرا للتصدي لانتشار المعلومات المغلوطة على منصاتنا كافة”.
يشار إلى أنه جرى توجيه اتهامات لـ”فيسبوك” بأنها لم تأخذ على محمل الجد محاولات نشر معلومات خاطئة روج لها مقربون من وزارة الدفاع الروسية، للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية سنة 2016 لصالح دونالد ترامب.
عربي21