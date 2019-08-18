عودة الدفعة الأولى من حجاج البحر

وصلت ميناء دقنة بسواكن أمس، الدفعة الأولى من حجاج السودان القادمين بحراً بعد أداء مناسك الحج والتي تضم (1960) حاجاً وحاجة لـ(40) فوجاً من ولايات شمال وجنوب ووسط دارفور وكسلا والقضارف، وكان في استقبالهم بالميناء والي البحر الأحمر المُكَلّف اللواء ركن عصام عبد الفراج وسُلطات الجمارك والميناء ولجنتا الأمن والحَج بالولاية.
وهَنّأ الوالي، الحجيج بأداء الفريضة وسلامة العودة، وَأَكّدَ حرص الولاية على خدمة الحجاج وتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل أمر الحج، ونوّه إلى الترتيبات المُبكِّرة للنقل المُباشر من سواكن الى ولايات السودان المُختلفة بالتنسيق مع غُرفة النقل البَرِّي بالولاية.
فيما أكّد مُمثلو الموانئ والجمارك استعدادهم التّام لتَبسيط وتَسهيل الإجراءات وعَمل التّرتيبات اللازمة من أجل راحة الحجاج، كَمَا تَقدّم المُتحدِّثون في استقبال الحجاج، بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة التوقيع على الوثائق الدستورية للفترة الانتقالية.
الصيحة