عنزة تتبرع لتكون “أما مرضعة” لصغير غزال

تبرعت عنزة في حديقة حيوانات بإسطنبول، لتكون مرضعة لأحد صغار الغزلان الحمراء، بعدما امتعنت والدته عن إرضاعه.
وشهدت الحديقة الواقعة في “بارك أوف إسطنبول” بمنطقة جكمة كوي بالشطر الآسيوي، قبل أيام حالتي ولادة، حيث أنجبت عنزة وإحدى الغزلان الحمر توأمين.
وتوفي أحد صغيري الغزال، فيما رفضت الأم إرضاع الآخر، ما دفع القائمين على الحديقة إلى أخذه للعنزة، لترضعه مع صغيريها.
ورغم أن العنزة قاومت في البداية، إلا أنها مع مرور الوقت تقبلت فكرة إرضاع الغزال، وباتت “أما مرضعة” له.
وفي حديث للأناضول، قال خبير علم الأحياء في الحديقة، بيرول طوران، إنهم سيأخذون صغير الغزال إلى والدته مجددا، بعد نحو أسبوع أو 10 أيام، عندما يكون قادرا على الوقوف على أقدامه.
وأوضح أنهم سيضعون رائحة والدته عليه، أملا في أن تقبل به، وتقوم بدورها كأم.
ولفت إلى أنهم لم يطلقوا اسما بعد على صغير الغزال، ويعتزمون إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد اسم له.
وكالة الاناضول