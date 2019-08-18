اجتماع بين التغيير و العسكري لاعتماد السيادي وحمدوك يصل خلال ساعات

انتهى قبل قليل اجتماع لجنة الترشيحات مع ممثلي الكتل بقوى اعلان الحرية والتغيير وخلص الاجتماع الى اعتماد ترشيح طه عثمان اسحق عن دارفور ود.صديق تاور عن كردفان ود.عائشة موسى عن الوسط ومحمد الفكي سليمان عن الشمالية وحسن شيخ الدين ادريس عن الشرق.
وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة عن ترشيح قوى الحرية والتغيير لثلاثة شخصيات مسيحية بينهم امرأة لتكون الشخصية المدنية السادسة بعد التوافق مع المجلس العسكري عليها.
وأكد المصدر ان قوى الحرية والتغيير دخلت مباشرة في اجتماع مع العسكري لاعتماد قائمة المجلس السيادي ومن ثم الترتيب للخطوات المفترضة وفقا للمصفوفة الزمنية الموضوعة.
الى ذلك وبحسب موقع (تاسيتي نيوز) بفإنه من المتوقع وصول رئيس الوزراء المرشح من قبل الحرية والتغيير محمد عبد الله حمدوك الى الخرطوم خلال ساعات.
كوش نيوز