القوات المسلحة: الاتفاقيات التي تمت تؤسس لعهد جديد

قالت القوات المسلحة، إن الاتفاقيات التي تمت سوف تؤسس لعهد جديد بالبلاد، وهنأت الشعب السوداني بمناسبة الاتفاق، وقدمت التهنئة بالعيد الخامس والستين للقوات المسلحة.
وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن محمد أحمد في تعميم صحفي اليوم (الأحد)، إن العيد (65) يبرز دور القوات المسلحة المتعاظم في حماية مكتسبات الأمة وما قدمته من تضحيات جسام في سبيل حماية البلاد والمقدرات الوطنية من المهددات التي أحاطت بها إبان فترات ماضية منذ عهد الاستقلال. وأوضح أن الاحتفالات بعيد القوات المسلحة ستستمر عشرة أيام وتحتوي على برامج متنوعة ومنافسات رياضية ومعارض تاريخية وتختتم بعرض عسكري مشهود.
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