آبي احمد.. عسكري وكان ضابط في المخابرات العسكرية الإثيوبية ووصل فيها إلى رتبة العقيد

ياجماعة
والله ماقصدي حاجة لكن غلبني اسكت.
آبي احمد ده عسكري وكان ضابط في المخابرات العسكرية الإثيوبية ووصل فيها إلى رتبة العقيد ،، وطبعا رئيس الوزراء في إثيوبيا بيختاره الحزب الفائز بي انتخابات البرلمان وبعد استقالة ديسالين هيلي مريام بسبب الاحتجاجات التي استخدمت فيها الشرطة عنف مفرط قتل قرابة المئة شخص تم اختيار آبي رئيسا لائتلاف الجبهة الثورية الحاكمة في إثيوبيا .
وهي الحزب المهيمن على الحكم هناك والذي سيطر على البرلمان الذي اعتمد اختيار آبي بانتخابات مخجوجة خج جد سبقها اعتقال قيادات القوى المعارضة.. نعم آبي اجرى إصلاحات في إثيوبيا لكنها ليست بالقدر الكبير ، إلى الان إثيوبيا تعد من البلدان الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان ولا تتمتع الصحافة فيها باي قدر من الحرية،، والى الان لم يتم تحقيق جدي في المجزرة التي قدم ديسالين استقالته بسببها وكمان هناك اتجاه قوي جدا لإرجاء الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل ،، المهم الكلام ده حبيت أقوله لأنوا شايف في موجة تأليه للرجل وكأنه ابو الحرية والديمقراطية.
Osman Fadlalla