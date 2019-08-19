حمدوك يصل الخرطوم اليوم

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2019/08/19
2019/08/19
يصل إلى الخرطوم اليوم رئيس الوزراء المرشح من قبل قوى الحرية والتغيير محمد عبد الله حمدوك.
وينتظر أن يصدر غداً مرسوم بتعيين حمدوك رئيساً للوزراء.
السوداني
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