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2019/08/19

2019/08/19


حمدوك يصل الخرطوم اليوم



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يصل إلى الخرطوم اليوم رئيس الوزراء المرشح من قبل قوى الحرية والتغيير محمد عبد الله حمدوك.

 

وينتظر أن يصدر غداً مرسوم بتعيين حمدوك رئيساً للوزراء.

 

 

 

 

السوداني

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