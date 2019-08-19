رفع علم السودان ببطولة الألعاب الأفريقية بالمغرب

شهدت القرية الأولمبية بمقرها بمدينة جامعة الرباط العالمية بالمملكة المغربية أمس مراسم رفع علم السودان وعزف السلام الجمهوري السوداني؛ وذلك ضمن فعاليات بطولة كل الألعاب الأفريقية رقم (12) التي تستضيفها المغرب .
وشهد مراسم رفع العلم للبعثة السودانية المشاركة في البطولة برئاسة الأستاذ طارق عطا؛ أمين مال اللجنة الأولمبية السودانية إضافة للبعثة الإدارية وممثلون للمدربين واللاعبين .
وأشاد رئيس البعثة طارق عطا من خلال كلمته عقب رفع علم السودان بالمملكة المغربية بحسن تنظيمها لهذا المحفل الأفريقي الكبير؛ وقال إنه تنظيم عالٍ ومتميز وغير مسبوق، وأن ذلك ليس بغريب على المملكة المغربية، مشيرا الى انهم سوف يقومون بنقل ما شاهدوه الى اللجنة الاولمبية السودانية والمسؤولين عن الرياضة في السودان.
وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم مساء أمس على ملعب استاد مولاي عبد الله بالرباط.
على صعيد منافسات البطولة التي يشارك فيها السودان بتسعة مناشط ودع منتخب الجودو المنافسة؛ حيث شارك بثلاثة لاعبين هم محمد المجتبى ومحمد عبد اللطيف ويوسف مالك ووجدت مشاركة الجودو إشادة من الاتحاد الأفريقي بعد أن غاب السودان طويلا عن المشاركات الأفريقية، كما ودعت ايضا الطائرة الشاطئية؛ حيث فازت على سيراليون وخسرت من غانا وجنوب أفريقيا، وودعت ايضا الشاطئية بنات بعد خسارتها من المغرب وسيراليون ونامبيا، ومن المنتظر أن يبدأ منتخب التايكندو منافساته اعتبارا من بعد غد الأربعاء وسوف تصل تباعا الى المغرب بعثات القوس والسهم وألعاب القوى ورفع الأثقال والاسنوكر والمصارعة والتجديف والتي تقام منافساتها خلال الأيام القادمة. على صعيد متصل يصل المغرب اليوم سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية المهندس حسام هاشم؛ فيما وصل رئيس اللجنة الأولمبية هاشم هارون أمس الأول.
السوداني