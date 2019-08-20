مقتل (11) تاجر ماشية قرب بلدة أبيي

أعلنت إشرافية أبيي، يوم الثلاثاء، عن مقتل (11) تاجر ماشية على أيدي متفلتين من الجيش الشعبي بالقرب من منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان، منوهة إلى نهب (37) مليون جنيه كانت بحوزتهم أثناء ذهابهم لمنطقة “ميوم”.
وأكد الرئيس المشترك لإشرافية أبيى أحمد الصالح صلوحة، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن القوة المهاجمة أتت من منطقة “مريال أجاك”، كاشفاً عن تبليغ قوات اليونسفا مسبقاً عن تحركات القوة المعتدية إلا أنها لم تتحرك رغم أنها القوة الوحيدة المنوط بها حفظ الأمن فى المنطقة.
وطالب صلوحة قوات اليونسفا بإبعاد معسكرات الجيش الشعبى عن منطقة أبيى وجعل المنطقة منزوعة السلاحن مشيراً إلى إبلاغ الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية بالحادث.
الشروق