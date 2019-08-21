محامي يكشف تفاصيل جديدة حول محاولة تهريب البشير

قال محامي الرئيس المعزول عمر البشير إن السلطات لم تتهمه بالتورط في محاولة تهريبه من سجن “كوبر” التي وقعت يونيو الماضي.
وذكر محامي المعزول هاشم أبوبكر الجعلي لـ”سي ان ان” أمس أن لقاءين بالبشير منذ اعتقاله لم يشر فيهما الى المحاولة المزعومة, وأضاف:بحسب الإنتباهة التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أية سلطة بأي تورط”.
ونبه الجعلي الى أن نقل مكان محاكمة البشير لجهة أنه قريب من سجن كوبر وتأمينه سهل.
الخرطوم(كوش نيوز)
1 التعليقات
Osman elsheikh
2019/08/22 at 9:15 م (UTC 2) رابط التعليق
في مقابلتين مع محاميه لم يزكر البشير محاولة تهريبه
ملاحظة للسيد المحامى يمكن عنده زهايمر و كما نسى أين
وضع مليون دولار خليفة بن زايد نسي موضوع تهريبه