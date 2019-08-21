تفاصيل أول رحلة أميركية إلى القمر منذ 50 عاماً

قالت شركتان أميركيتان إنه من المتوقع أن يكون مسبارٌ آلي تصنعه شركة “أستروبوتيك تكنولوجي” Astrobotic Technology، أول مركبة فضائية أميركية تهبط على سطح القمر منذ قرابة 50 عاماً، وستطلق في غضون عامين عبر صاروخ “فولكان” الذي تنتجه شركة “يونايتد لونش ألايانس” United Launch Alliance.
وكانت “أستروبوتيك” واحدة من بين تسع شركات اختيرت في نوفمبر/تشرين الثاني للتنافس على عقد قيمته 2.6 مليار دولار أميركي، لتطوير مركبات فضاء صغيرة وتكنولوجيا أخرى، مخصصة لـ 20 مهمة لاستكشاف سطح القمر خلال السنوات العشر المقبلة.
واختارت الشركة، ومقرها مدينة بيتسبرغ، الصاروخ “فولكان” Vulcan الذي يعكف على تطويره مشروع مشترك لـ”بوينغ” Boeing و”لوكهيد مارتن” Lockheed Martin، لإطلاق المسبار “بيرغرين” Peregrine من قاعدة “كيب كنافيرال” في فلوريدا، خلال صيف عام 2021.
وقالت “أستروبوتيك” إن “بيرغرين” ستكون أول مركبة فضائية أميركية تهبط على القمر منذ أن وطئت أقدام رواد فضاء “أبولو” سطح القمر عام 1972.
وستنقل المهمة تكنولوجيا وتجارب إلى القمر، بموجب برنامج لـ “إدارة الفضاء والطيران الأميركية” (ناسا)، ما سيمهد الطريق أمام رحلات لرواد الفضاء بحلول عام 2024، في إطار جدول طموح وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “يونايتد لونش ألايانس”، توري برونو، إن “أولى رحلاتنا باستخدام (فولكان) هي أيضاً أول خطوة كبيرة على طريق العودة إلى القمر”.
وأعلنت “أستروبوتيك”، في مايو/أيار الماضي، أن وكالة “ناسا” منحتها 79.5 مليون دولار أميركي، من أجل المهمة الأولى التي ستنقل ما يصل إلى 28 حمولة من ثماني دول، من بينها الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”أستروبوتيك”، جون ثورنتون، قبل الإعلان عن هذه التفاصيل يوم الإثنين: “كل ما سيفعله البشر على سطح القمر سيكون مدعوماً بأجهزة آلية على السطح”.
(رويترز)