سياسي سوداني: .. محاكمة البشير “هزلية”

علق سياسي سوداني على ظهور الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في أولى جلسات محاكمته مبتسما وغير عابىء بالمحكمة.
وحسب “سبوتنيك” قال الدكتور كمال عمر، القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي” في تقديري هذه المحاكمة لا ترقى إلى شكل المحاكمات المطلوبة، وما يجري الآن من محاكمات هو مسرحية هزيلة.
وأضاف: ما يزال أعوان البشير طلقاء بلا محاكمات، والمجلس العسكري جاء كنسخة ثانية من المؤتمر الوطني، ونتمنى خلال الفترة الانتقالية القادمة أن تكون هناك محاكمات حقيقية لقتلة الشعب، واسترداد أموال الشعب المنهوبة منذ عقود.
وكان الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مثل أمام المحكمة، الاثنين، في بداية محاكمة في قضية “الثراء الحرام”، التي تشمل اتهامات بالفساد وحيازة نقد أجنبي، وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة.
صحيفة المرصد