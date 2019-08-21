بالصور .. حفل زفاف قط وقطة يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعى

“طلى بالأبيض يا زهرة نيسان”، “ودقوا المزاهر يلا يا أهل البيت تعالوا .. جمع ووفق والله وصدق اللى قالوا”، و”يا نجف بنور ياسيد العرسان”، وغيرها من الأغانى التى أعتادنا على سماعها فى بداية إقامة حفل الزفاف للترحيب بالعريس والعروسة، حتى الوصول للكوشة وا إذانا ببدء الحفل، ولكن الغريب والمثير للدهشة، هو إنتشار مقطع فيديو لحفل زفاف قصير لقط وقطة يدعان “بسبوس وسالى”.
وظهر بمقطع فيديو حفل الزفاف القطة وهى ترتدى الفستان الأبيض والطرحة والتاج على رأسها، فى حين يرتدى القط قميص ورابطة عنق، ويجلس بجوارها على أغنية “دقوا المزاهر يلا يا أهل البيت تعالوا”، الشهيرة التى نسمعها دائماً فى حفلات الزفاف المختلفة.
والذى أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعى، هو ظهور القط والقط وهما يلتقطان صورا تذكارية، فيقفان تارة ويجلسان تارة أخرى، كما ظهر بمقطع الفيديو يد مربى القط وهو يعطيها العصير لتشربه، وهو تقليد معتاد فى الأفراح.
وأثار مقطع الفيديو إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أبدوا إعجابهم بتعليقات والشير للفيديو، وتمنوا تقليد التجربة عند آخرين.
صحيفة اليوم السابع