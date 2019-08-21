أسرة “البشير” تعلن عن مفاجآت في المحاكمة القادمة

قال مصدر بأسرة الرئيس المخلوع عمر البشير، إن الأسرة غاضبة من الخط الإعلامي الخاص بقضية الرئيس السابق والتي يتم النظر فيها أمام القضاء.
وأضاف المصدر في تصريحات أن بعض ما دار في الجلسة التي انعقدت في معهد التدريب القضائي صباح (الاثنين) الماضي تم تحريفه، ونقلت بعض الحيثيات بشكل غير صحيح مما أثار الكثير من السخرية بحق الرئيس المخلوع – حسب قوله.
وأشار المصدر الذي كان حضوراً للجلسة، بأن البشير لم يتحدث كثيراً خلال الجلسة وأجاب على بعض التساؤولات التي طرحت عليه باقتضاب، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى أن معظم الأقوال التي أوردت في وسائل الإعلام من دفتر المتحري. وقطع المصدر المقرب من (البشير) بأن الأخير يتعرض إلى محاكمة إعلامية بعيدة تماماً عن القانون ولم يستبعد أن تكون هناك وقفة تجاه حضور الإعلاميين إلى الجلسات حال استمر التحريف في المداولات والكتابة بعيداً عن المهنية.
ووصف أقوال الرئيس السابق في المداولات بحسب صحيفة السوداني، بأنها حقيقية واعداً بالكثير من المفاجآت في مسار القضية، وأزاح النقاب عن أفراد الأسرة الذين حضروا جلسة الأمس يتقدمهم شقيق المخلوع علي البشير إلى جانب شقيقته زينب، كما حضر أيضاً بعض أبناء الأسرة، وحضور بنات الشهيد إبراهيم شمس الدين.
الخرطوم (كوش نيوز)