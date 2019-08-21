نظامي يطلق (6) رصاصات على مواطن ويرديه قتيلاً بالولاية الشمالية

تحقق شرطة قسم كريمة بالولاية الشمالية مع نظامي يواجه تهمة القتل العمد وتفيد التفاصيل ان المتهم قام باطلاق ست رصاصات من سلاحه على مواطن بسبب خلاف بينهما وارداه قتيلاً في الحال.
وبحسب ما جاء بصحيفة الدار تم اخطار الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة واتخذت اجراءاتها القانونية والفنية من تامين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وتصوير الجثة وباورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة كما دون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد وما زالت الشرطة تباشر تحرياتها في البلاغ.
الخرطوم: (كوش نيوز)