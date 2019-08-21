السفيرة أميرة قرناص تنال وسام (نجمة إيطاليا)

منح رئيس جمهورية ايطاليا سرجيو ماتاريللا السفيرة أميرة داؤود حسن قرناص سفيرة السودان السابقة لدى ايطاليا وسام الشرف (نجمة ايطاليا) برتبة قائد.
ويمنح الوسام المذكور للأشخاص الذين يسهمون في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين ايطاليا ودولهم.
وقالت الحكومة الايطالية في المذكرة التي ابلغت فيها وزارة الخارجية بمنح الوسام للسفيرة أميرة داؤود حسن قرناص إنها كانت عاملاً مؤثراً في توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام للمشترك.
ومن المقرر أن يقوم فابريزيو لوباسو سفير ايطاليا لدى السودان بتقليد الوسام للسيدة السفيرة يوم الاثنين القادم الموافق ٢٦ أغسطس ٢.١٩م بمقر إقامته بالخرطوم.
الخرطوم 21-8-2019(سونا)