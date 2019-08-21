المهدي لدى افتتاح المركز الطبي المصري بالخرطوم: العلاقات السودانية المصرية لا تتأثر بالتقلبات

أكد زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي أن العلاقات السودانية المصرية لا تتأثر بالتقلبات السياسية على مستوى المجتمع، وأن الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الأقوى مهما كانت الظروف السياسية.
وقال خلال مخاطبته افتتاح المركز الطبي المصري بالتعاون مع مستشفى السلام الدولي بالقاهرة بضاحية الرياض بالخرطوم الأربعاء إن النظام الصحي في السودان يحتاح الى إصلاح وترميم، وأن أهداف الثورة الاستجابة للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية، وأشار الى أن المركز نواة لبداية الإصلاح الصحي والطبي، وطالب بتعميم تجربة المركز بالولايات والمدن لمواجهة الإشكاليات الصحية التي يعاني منها المواطن .
من جانبه أكد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى أن الهدف من المشروع تقديم خدمة طبية متميزة وأن يجد المريض السوداني الرعاية والعلاج على يد أطباء أكفاء ولتقليل السفر للعلاج بالخارج، كاشفا عن بدء المفاوضات مع شركات أدوية مصرية لتوفير أدوية، مؤكدا موافقة السلطات السودانية على تداول الدواء المصري المسجل فورا الى حين انتهاء تسجيله.
من جهتها كشفت د.أميرة حمودة مديرة العلاقات الدولية بمستشفى السلام الدولي عن أن المركز شراكة سودانية مصرية لتبادل الخبرات وتدريب الأطباء مع مستشفى السلام الدولي لرفع مستوى الخدمة الطبية وتوفير الخدمات التشخصية والعلاجية بأسعار معقولة ولجميع التخصصات الدقيقة من قبل زيارات الاستشاريين المصريين؛ بالإضافة الى توفير السكن ومتابعة الحالات.
لخرطوم 21-8-2019(سونا)