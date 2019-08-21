حمدوك: “الكفاءة” معيارنا الاساسي في إختيار الوزراء ولامساومة في مجانية التعليم والصحة

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء ان المعيار الاساسي في إختيار الوزراء سيكون الكفاءة ، مبينا ان قوى الحرية والتغيير سترشح له ثلاثة أسماء لكل وزارة وان لم يجد معيار الكفاءة ينطبق على أحد الثلاثة المرشحين سيعيدهم مرة اخري لقوى الحرية والتغيير .
وقال حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء بالقصر الجمهوري “سنتعامل بصرامة مع معايير إختيار الوزراء لخلق حكومة منسجمة ومتناغمة تعبر بالسودان لبر الامان” مؤكداً ان لامساومة فيما يتعلق بمحاربة الفقر ومجانية التعليم والصحة .
وأبدى حمدوك تعويله على الاعلام كثيراً للتعامل مع مختلف القضايا التي ستواجه وترحم على فقداء السيول والامطار الاخيرة مؤكداً وقوفه معهم وأنه سيسعى لتخفيف معاناتهم.
سونا