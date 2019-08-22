المؤتمر الوطني يطيح بقياداته ويختار غندور لرئاسة الحزب

علمت مصادر ان المؤتمر الوطني قام بانقلاب داخل صفوفه بالاطاحة بقياداته واختيار الوزير الأسبق البروفيسور إبراهيم غندور رئيساً مؤقتاً للحزب.
وأبلغ مصدر موثوق بحسب صحيفة آخر لحظة ان الحزب تجاوز مسألة عقد شوراه لحل المكتب القيادي والمكون من “45” قيادياً, واستند على الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطني, وأختار غندور رئيساً على ان يدير الحزب بواسطة مكتب قيادي على خمسة وهم البروفيسور إبراهيم أحمد عمر, د. الحاج آدم يوسف, مولانا أحمد ابراهيم الطاهر, المهندس إبراهيم محمود والوزير الأسبق جمال محمود.
الخرطوم: (كوش نيوز)