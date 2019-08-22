أغلى مهر في العالم .. من إسطبلات خيول دبي

بيع مهر إنجليزي أصيل بـ1.6 مليون يورو في دوفيل بغرب فرنسا، مساء الأحد، خلال مزادات أغسطس/آب على الخيول التي تستخدم لاحقا في سباقات، ويتبع إسطبلات “جودلفين” الشهيرة ومقرّها دبي.
والمهر أنثى في شهرها الـ18 آتية من إسطبلات “مونسو” العريقة للخيول في قلب نورماندي، وهي ثمرة تزاوج فحل الخيل “دوبايي” والفرس “برودنزيا”، واشترتها إسطبلات “جودلفين” الشهيرة التي تتخذ من دبي مقرّا لها، في اليوم الثاني من المزادات.
في وقت سابق، بيع حصان أصيل آخر مصدره إسطبلات “مونسو” أيضا، من ذرية فحل الخيل “جاليليو” الذي يعدّ من أفضل الأصناف في العالم بـ1.5 مليون يورو لمدرب الخيول الياباني ميتسو ناكاوشيدا.
وذهب مهر آخر هو ثمرة تزاوج الفحل “كينجمان” والفرس “بليمسول” بـ850 ألف يورو، كما بيعت أنثى بـ800 ألف يورو هي نتيجة تزاوج فحل الخيل “دارك إينجيل” والفرس “مايهام”.
أغلى خيل سابقا بيع عام 2018 في مقابل 1.4 مليون يورو، وهو ذكر أتى من مزرعة “موتيراي كونساينمنت” في منطقة كالفادوس نتيجة تزاوج الفحل الشهير “دوبايي” و”جاست ذي جادج”، التي تعتبر ملكة الخيول الأصيلة.
بوابة العين الاخبارية