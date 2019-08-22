بكري المدينة: لقّبُوني بـ(المُجنون) لهذا السبب (…)

كَشَفَ كابتن المريخ الدولي بكري المدينة أسراراً مُهِمّة حول مَسيرته الرياضية، وقال إنّ جماهير منطقته ديم المشايخة كانوا يُلقِّبُونه بالمَجنون لأنّه كان سَريع وكَثير الحركة ويقدم على فعل أشياءٍ مُدهشةٍ أثناء المُباريات،
وقال بكري المدينة خلال حديثه لبرنامج (نجوم المُستديرة) الذي يُقَدِّمه الكابتن حمودة بشير على قناة النيل الأزرق، إنّه بدأ حياته لاعباً بفريق ود الحَدّاد بسنار، وعن لقب المدينة قال إنّه لَعِبَ لفريق المدينة بود مدني، وأطلقوا عليه اسم بكري المدينة، وقال إنّ والده غَضِبَ منه لأنّه اشتهر ببكري المدينة، ولم يعد الناس يذكرونه ببكري عبد القادر، وهذا سر غضب والده.
السودانى