ردود فعل واسعة بمنصات التواصل على إنشغال أحد أعضاء مجلس السيادة السوداني بهاتفه في أول إجتماع

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع صورة لأول إجتماع لمجلس السيادة السوداني الذي أدى اليمين الدستورية الأربعاء، يظهر فيها العضو محمد الفكي سليمان، وهو منشغلاً بهاتفه الجوال، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”.
ولاقت الصورة انتقاداً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وقد لاموه على الاستخفاف بالمسئولية.
وبرر “سليمان” إنشغاله قائلاً: تم تداول صورة لي على نطاق واسع وأنا حول طاولة اجتماعات المجلس السيادي وأنا مشغول بالموبايل، والحقيقة أن التلفونات تجمع قبل بدء الاجتماع ،وكنت أراجع بعض المكالمات، وهذا ما لزم توضيحه.
ولاقى حتى توضيحه انتقاداً، إذ علق أحدهم : ” كلام متناقض تجمع التلفونات قبل الاجتماع وأنت في الاجتماع تراجع المكالمات؟” .
ولماذا تجمع التلفونات أصلاً دي مدرسة أساس ولا شنو؟.
فيما عده البعض بأنه تبريراً فطيراً، و شكره آخرين على توضيحه وأثنوا عليه و التمسوا له العذر.
الخرطوم (كوش نيوز)