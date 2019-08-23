الهلال الأحمر يسير جسراً جوياً لإغاثة “أم رمتة” بالنيل الأبيض

وزعت جمعية الهلال الأحمر السوداني مواد إيواء وناموسيات مشبعة وأدوات طبخ لـ(500) أسرة متأثرة بقرى (الشاطئ الغربية والشرقية والشكير والعشرة ودراج)، استجابة للوضع الطارئ بمحلية أم رمتة في النيل الأبيض، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتم نقل المواد إلى مدينة ود الزاكي بحسب صحيفة الصيحة، ومن ثم إلى محلية أم رمتة عبر جسر جوى بالطائرات العمودية بالتعاون مع القوات المسلحة. ويقوم متطوعو الجمعية بإجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتقديم العون والدعم للأسر المتأثرة بخريف هذا العام في كل الولايات.
كوش نيوز