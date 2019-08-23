هل سرق عمرو دياب لحن “يوم تلات” من مطرب “أراب أيدول”؟

بعد مرور أيام من طرح أغنيته الجديدة “يوم تلات”، التي لاقت تباينا في الآراء حول كلماتها، يواجه المطرب المصري، عمرو دياب، الآن اتهامات بسرقة ألحانها.
رأى بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وجود تشابه في الألحان بين “يوم تلات” عمرو دياب، وأغنية “علي المزيكا”، للمطرب المصري، النجم السابق في برنامج المسابقات الغنائية الشهير “آراب آيدول”، أحمد جمال، التي طرحها في عام 2017، خاصة وأن كلتا الأغنتين من ألحان الموسيقار عزيز الشافعي.
وشن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على عمرو دياب والملحن عزيز الشافعي، متهمين دياب بالجهل بأغاني الجيل الجديد، ما أسقطه في فخ اقتباس الألحان من المطربين الشباب، بحسب رأيهم.
اسبوتنيك