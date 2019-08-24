رئيس هيئة الدفاع: متأكدون من براءة البشير

تنعقد اليوم بمعهد العلوم القضائية الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير، وستستمع المحكمة لإفادات شهود الاتهام في القضية.
في السياق، أكد رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع المحامي أحمد إبراهيم الطاهر، ثقته الكاملة في القضاء السوداني، وأبدى تفاؤله من نتيجة سير محاكمة البشير، وأضاف: “في ما يتعلق بالاتهام، أتوقع أنه سيسير في المنحى القضائي إلى نهايته، لأنني متأكد أن نتيجته ستكون البراءة”.
وقال الطاهر في مقابلة مع “سبوتنيك” رداً على سؤال حول إذا ما كان يعتقد أن المحكمة الخاصة المتعلقة بقضايا الفساد ستكون نزيهة في حكمها: “نعم أعتقد ذلك لأن المحكمة محكمة عدلية طبيعية للقضاء السوداني، وأنا اشتغلت بالقضاء السوداني فترة طويلة كمحامٍ للمحاكم السودانية، وأستطيع أن أقول إن الأداء العام للمحاكم السودانية ممتاز ولديها سمعة طيبة. حقيقة هي مبنية على النظام الإنجليزي للقضاء ولكنها طُوِّرَت بالتطور الوطني وأصبحت الآن لديها سمعة ليس في السودان فقط وإنما حتى في دول الجوار، وقضاة السودان مرغوبون في دول الجوار”.
وبشأن ما يثار عن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، قال الطاهر: “ليست هناك أي مشكلة في محاكمة البشير في السودان بأي قضية من القضايا”، وتابع: “أعتقد أنه ليس نحن فقط وإنما كل الشعب السوداني يرفض تسليم أي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية لأن هذا يعتبر إهانة للسوداني ووقوعاً للسوداني في أيدي محكمة لا تحكم بالعدل”.
صحيفة السوداني