الفيضان يجتاح سنار ويُدمِّر أكثر من (1000) منزل

اجتاحت مياه فيضان النيل الأزرق، منطقتي الصابونابي والرايات بولاية سنار، وتَفَقّدَ الوالي المُكَلّف اللواء الركن أحمد صالح عبود، المُتأثِّرين ووجّه لمدِّهم بمواد الإيواء والغذاء، والعمل لدرء آثار الأمطار الغزيرة والسيول والفيضان.
وقال وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس طارق سعيد، إنّ الفيضان اجتاح المَنطقتين، ودمّر الفيضان والسيول والأمطار (570) منزلاً كُلياً و(1350) جُزئياً، كما أحدثت (4) وفيات و(14) إصابة، وشردّت آلاف الأسر تحتاج للإيواء والغذاء والدواء، وأكد استمرار عمل الغرفة الفنية لطوارئ الخريف في تمتين الجسور وعمل الردميات بآليات الوزارة.
من جانبه، وصف مدير إدارة الدفاع المدني بالولاية المقدم الزاكي حمدين، الوضع بأنه مُتأزِّمٌ وخطيرٌ بعد أن دخلت مياه النيل منطقة الصابونابي باتجاه مسيد الشيخ الصابونابي وغمرت المنازل وساحة المسجد والمباني المُلحقة به الخَاصّة بسكن طلاب الخلاوي، ودعا الدوائر المُختصة للتدخُّل لخُطورة الموقف الذي يتطلب إخلاء المباني من المُواطنين ومُمتلكاتهم وتوفير طلمبات السحب والشيكارات وتراب الردميات.
بدوره، أعلن مدير شرطة الولاية، الاستنفار العام للقوات الأمنية ورفع درجة الاستعداد (100%) لكل وحدات الشرطة تحسُّباً لأيِّ طارئ والتدخُّل السريع عند الحاجة بعد أن وصلت مناسيب النيل أعلى مُستوياتها.
الصيحة
1 التعليقات
حر الراي
2019/08/24 at 5:59 م (UTC 2) رابط التعليق
ظني
انه انذار من القهار الجبار مالك الملك وبالذات اصوات الرعد المزلزله القويه
وثيقه لم تنصر الله ماذا سوف تتوقعون
حتي اهل التمرد يبدو ندواتهم ببسم الله وايات من كتاب الله….
ذباب وباعوض ما اظن مر علي البلاد من قبل….. اسعار لم نراها ولا ف الاحلام ….اخلاق من البعض متدنيه لم نقراء عنها…..
حذار يا عسكري راجع نفسك ووثيقتك ….ماركوس اليهودي الملحد وجود افكاره وانصاره خطر عظيم ومسبب ضخم للكوارث والفتن والحروب ….انذار من الجبار……الحذر الحذر…العبث ف الدين في بلاد مؤمنه شؤم عظيم…