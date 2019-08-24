صور تفاصيل الاعتداء على الصحفي ”إبراهيم بقال” وتهشيم سيارته من قبل مجهولين بأمدرمان

تعرض الصحفي السوداني” إبراهيم بقال سراج” في الساعات الأولى من يوم السبت عند الواحدة صباحاً لضرب مبرح وإصابات في العين والرأس والوجه وتهشيم زجاج سيارته الخاصة، من أشخاص مجهولين يترواح عددهم نحو ستة أشخاص بشارع الموردة إمدرمان عند تقاطع دار الرياضة، بحسب ما نقلت “كوش نيوز”.
وقال “بقال” : كنت وحدي أقود سيارتي وأسير في الطريق العام وخلفي عربة هايس وعربات أخرى تسير
في الطريق و لم أكن أعرف أن بداخل العربة الهايس جبناء غدارين يأتون الفرسان من ظهورهم أوقفت عربتي قرب دكان في الشارع العام بالقرب من دار الرياضة أمدرمان شارع الموردة ونزلت لأشتري بعض الحاجات الخاصة بي فأذا بي اتفاجأ بعدد 7 أشخاص وأكثر يتهجمون كالكلاب السعرانة ضرباً وتنكيلاً واساءات وشتائم وهم ينادونني بأسمي ” يا إبراهيم بقال يا كلب يا كوز ، يا وسخ الليلة نطلع دينك يا كوز والثوار ما شبهك يا عميل الكيزان يا جنجويد وتاني أمشي أكتب ودافع عن أسيادك يا كلب”.
لم يكن أمامي خيار سوي الدفاع عن النفس بأي طريقة فأخرجت مسدسي مرخصاً قانوناً و أطلقت أعبرة نارية على الهواء ففروا هاربين وتجمهر عدد من المارة وبمساعدتهم ذهبت للمستشفى والنيابة ودونت بلاغاً ضد مجهولين، ولم يتسنى لنا معرفتهم في تلك اللحظات التي كدت أن أفقد فيها وعيي تماماً.
يذكر إن ” بقال ” قد تلقى عدداً من التهديدات ممن يخالفونه الرأي، كما تم الإعتداء على صحفي سوداني آخر بالخرطوم خلال اليومين الماضيين بسبب إختلاف الرأي.
الخرطوم (كوش نيوز)