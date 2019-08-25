بالصورة .. قصة حب نادرة كللت بالزواج.. العروسة 27 عاما والعريس 83

نشرت الصحف في إندونيسيا، خلال الأسبوع الماضي تقريرا حول زواج فتاة تبلغ من العمر 27 عاما ورجلا في الثالثة والثمانين.
وحسب “وسائل إعلام محلية” قالت الشابة نورايني إنها وقعت في حب سوديرغو “من أول نظرة”، وذلك في أول مرة رأته فيها في يوليو الماضي عندما رافقت الفتاة والديها إلى منزل الرجل في ديسا جاتيلابا بمقاطعة غاوا الوسطى لطلب المشورة.
وأضافت: أنها كانت تختلق الأعذار من أجل زيارة سوديرغو، رغم أن الرجل لم يكن يظهر أي مشاعر تجاهها.
وقال سوديرغو إنه لم يفكر في وجود علاقة رومانسية بسبب تقدمه في السن. ومع ذلك، لم يتمكن من مقاومة الحب، وبعد اعترافه بمشاعره لنورايني وطلب منها الزواج منه، قبلت على الفور كما وافقت عائلتها. وفقا لـ “سكاي نيوز”.
أما أحد أبناء سوديرغو، ويبلغ من العمر 51 عاما، كان غير مقتنع بهذا النوع من الارتباط. وصمم وإحدى بناته على معرفة الأسباب وراء رغبة الفتاة في الارتباط برجل في عمر جدها، بدلا من أن تبحث عن زوج يناسب سنها. وبعد أن رأى نجلا سوديرغو إصرار من الفتاة على الزواج من والدهما، استسلما للأمر الواقع ووافقا على الزواج.
صحيفة المرصد