اختطاف عريس … ومفاجأة صادمة بعد التوصل للجاني !

شهدت مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا المصرية ، واقعة غريبة من نوعها، حيث أقدمت فتاة بمساعدة والدتها و4 آخرين على خطف خطيبها لإجباره على إتمام الزواج منها .
وبحسب ما تناولته وسائل إعلام مصرية فقد تمكنت أجهزة الأمن من تحرير الشاب المختطف وضبط المتهمين المشتركين فى عملية الخطف والتخطيط لها.
بدأت الواقعة حدثت عندما قرر عبدالرافع.م، إنهاء “فسخ” خطوبته من آية.ح.س بعد فترة من الخطوبة لحدوث مشاكل متكررة بينهما، و هو ما لاقى اعتراضا من الفتاة ووالدتها، فقررت خطف خطيبها وإجباره على إتمام الزواج منها.
وأثناء خروج المجنى عليه “خطيب الفتاة” من مستشفى نجع حمادى العام، هاجمه 4 أشخاص واقتادوه إلى منزل شقيقة الفتاة بمركز دشنا، لإجباره على إتمام الزواج، وبعد تغيبه عن المنزل تقدم ذويه ببلاغ لمركز شرطة نجع حمادى، للابلاغ عن اختفائه.
و بتكثيف التحريات من أجهزة الأمن، تبين أن خطيبته ووالدتها و كل من:محمود.ع.ع، ومحمد.ج.ن، وأحمد.م.ا، وأيمن.س.ا،، وراء اختطافه، فتم ضبط المتهمين تحرير المختطف، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
صحيفة المرصد