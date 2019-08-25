انتشار غير مسبوق لتجار العملة بالعاصمة

انتشر المئات من (سريحة) التجارة بالعملة الأجنبية في الشوارع الرئيسة والفرعية بمنطقة وسط الخرطوم. وبالمقابل ارتفع سعر الدولار مجدداً بعد أيام من الهبوط والتذبذب في سعره، ووصل مقابل الجنيه إلى (67) جنيهاً، بينما صوب مواطنون انتقادات عنيفة لتجارة العملة العلنية, ودعوا رئيس الوزراء لحسم فوضى تجارة العملة وإصدار مراسيم من مجلس السيادة لمنعها والتصدي لها بحسم والتعامل عبر القنوات المصرفية. ووصل سعر الدولار شراءً لما يسمى الشيك إلى (70) جنيهاً.
الخرطوم: هنادي النور
صحيفة اللإنتباهة
1 التعليقات
Abu Ahmed
2019/08/25 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
دايرين يصرفوا الكاش العندهم قبل تغيير العملة
يلزم تشديد الرقابة على المطارات والمواني والحد من تهريب الدولار والعملات الأجنبية قدر الإمكان
على المواطنيين والقوات النظامية في تلك المواقع العمل بوطنية ولو لمرة واحدة في سبيل هذا الوطن وعدم التعاون مع المهربين
لو دايرين البلد ينهض ويتقدم لازم تساهم فيهو ولازم تقدم التنازلات ولازم تتحلى بالوطنية وتراقب نفسك أولا
إن شالله الباخد رشوة في المطارات والمواني ويسهل عملية التهريب تدخل علي الساحق والماحق