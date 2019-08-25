تعرفوا إلى أغاني أوباما المفضلة

تضم قائمة الأغاني المفضلة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما نطاقاً واسعاً من المغنين: من دريك وبيونسيه، إلى ستيلي دان وفرانك سيناترا. ويقول عنها: “بعضها حديث وبعضها قديم، بعضها سريع وبعضها بطيء”.
ونشر باراك أوباما تغريدة، أمس السبت، تضم 44 أغنية يحب هو وزوجته ميشيل الاستماع إليها. وتضم أغنية “تو غود” لدريك وريانا، و”ريلينغ إن ذي ييرز” لستيلي دان، و”آي هاف غوت يو أندر ماي سكين” لفرانك سيناترا.
ومن الأغاني الأخرى “مود فور ايفا”، أغنية فيلم “ليون كينغ” من أداء بيونسيه وجاي – زي وغيرهما، ثم أغنيات قديمة مثل أغنية “براون آيد غيرل” لفان موريسون، و”دريفت آواي” لدوبي غراي.
وعرض أوباما الأسبوع الماضي قائمة بأفضل الكتب من وجهة نظره، من بينها كتاب “ذي نيكل بويز” لكولسون وايتهيد، و”وولف هول” لهيلاري مانتيل، إضافة إلى الأعمال الكاملة لـ توني موريسون الحائزة جائزة نوبل، التي توفيت في 12 أغسطس/ آب الجاري.
(أسوشييتد برس)