تحوطات لمجابهة فيضان النيل بالخرطوم

كشفت محلية الخرطوم عن استقرار أوضاع فيضان النيل والسيطرة على ارتفاع المناسيب بجميع المحاور ومناطق الهشاشة قبالة التروس النيلية، مشيرة إلى وضع التحوطات لمجابهة الفيضان. وتفقد معتمد المحلية، اللواء ركن صبري الشاذلي، مناطق الجريف غرب, بري اللاماب, شارع النيل, توتي وودعجيب.
وكشف المعتمد عن تحوط السلطات المحلية بالتنسيق مع هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بالولاية لأي تطورات في موقف الفيضان حتى بداية سبتمبر القادم.
وأشار إلى متابعة التوقعات الخاصة بهطول الأمطار وفقاً للتنبؤات الجوية وموقف الفيضان بالمحابس العليا على مدار الـ(24) ساعة.
وقال المعتمد إن الموقف إلى الآن تحت السيطرة بالمناطق التي تشهد ارتفاعاً في مناسيب النيل.
وأكد مواصلة تعزيز التروس النيلية وتوفير أعداد كافية من الجوالات والخيش لتدعيم مناطق الهشاشة، فضلاً عن استمرار سحب وتجفيف مياه الأمطار وآثار الخريف في الأحياء السكنية والمرافق العامة عبر الطلمبات وعربات الشفط بجميع الوحدات الإدارية.
صحيفة السوداني