مقتل إمام مسجد في تجدد أحداث بورتسودان

تجدد النزاع مرة أخرى بين مجموعتي “النوبة والبني عامر” في بورتسودان أمس بعد ساعات من اتفاق صُلح أبرم في حضور قادة المجلس السيادي، التي تسببت، في مقتل إمام مسجد دار النعيم الشيخ محمد سعيد عامر بطلق ناري داخل المسجد، بجانب إصابة عدد من الأشخاص من قبل الطرفين وحرق العديد من المنازل في أحياء دار النعيم ومربع (18) أركويت،
وبعض المربعات في بغداد، ليرتفع عدد القتلى إلى (26) شخصاً وجرح نحو (260) آخرين، وقررت قوى (الحُرية والتغيير) إرسال وفد منها مضافاً إليه عدد من رجالات الإدارة الأهلية إلى بورتسودان اليوم للعمل مع المجتمع المحلي في المدينة من أجل وقف نزيف الدم فوراً، من جهتها طالبت الحركة الوطنية للعدالة الاجتماعية بالشرق بإقالة الوالي المكلف بولاية البحر الأحمر، اللواء الركن عصام الدين عبد الفراج صديق، والتحقيق معه ولجنته بسبب ما اسمته بـ(التقاعس) الواضح، والتواطؤ في عدم محاسبة الذين تسببوا في الأحداث، وطالبت الحركة في بيان السُلطات السيادية ورئيس الوزراء بأن يقوموا بواجبهم في حفظ الأمن.
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