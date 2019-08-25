توجيهات بإزالة المساكن على مجاري السيول بالخرطوم

وجه والي ولاية الخرطوم، أحمد عابدون حماد، يوم الأحد، جهاز حماية الأراضي بإزالة المنازل المشيدة عشوائياً على المجاري الرئيسة والمصارف ومعالجة كسورات الصرف الصحي ومتابعة عملية إصحاح البيئة بالشراكة المجتمعية وقيام نفرات صحية شاملة.
ونقل الأمين العام لحكومة الولاية، محمد المصطفى قسم الله، توجيهات والي الولاية للمحليات وجهاز حماية الأراضي وهيئة الصرف الصحي والنظافة والطرق والجسور ومصارف الأمطار، ووجه في ذات الوقت بإزالة الأوساخ وتراكم النفايات والاستعانة بالشباب والعاملين لنظافة الأحياء، في إطار جهود درء آثار السيول والنظافة بمحليات الولاية بمشاركة الجهات ذات الصلة.
وتوجيه وسائل الإعلام بالولاية والمحليات بتكثيف النشر والتوعية للتبشير وتبصير المواطنين.
وأشار المصطفى إلى منح النظافة الأولوية القصوى في المرحلة القادمة ومتابعة فتح المصارف وتصريف المياه الراكدة بالشوارع والميادين والأحياء، وتكثيف العمل التوعوي والإرشادي للتوعية بالحملات المستهدفة ودعم مبادرات المجتمع، مؤكداً جاهزية المحطات الوسيطة وتشغيلها بالطاقة القصوى عبر نظام الثلاث ورديات.
الشروق