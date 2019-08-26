هبة تطلب الطلاق: “جوزي طلع أختي”

أقامت هبة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، طالبت فيها الطلاق من زوجها، مبررة ذلك: “بعد 3 شهور زواجًا ما زالت عذراء”.
وقالت “هبة. ص”، 31 سنة، موظفة: “تزوجت منذ 3 شهور من م. م، 35 سنة، موظف، تقليديًّا، حيث إننا زميلان في العمل، والمشكلة أن زوجي يعاني من عجز جنسي وخدعني ولم يصارحني بذلك قبل الزواج، وتزوجني من أجل التجربة في العلاج”
وأضافت مُقيمة الدعوى التي حملت رقم 2496 لسنة 2018: “زوجي طلب مني أقف بجانبه ولا أتخلى عنه وأساعده في العلاج وتعاطفت معه، وأصبحت أذهب معه إلى الطبيب ولكن حالته النفسية ساءت بسبب شعوره بالنقص، ويتعامل معي بمنتهى العصبية وأنا لا أتحمل لأنني أصبت باكتئاب وحزن لعدم شعوري بأنني عروسة”.
وتابعت “هبة”: “زوجي طلب ألا أخبر أسرتي بحقيقة مرضه ولكنني لم أستطيع أن أخفي عن أمي أي شيء، وصارحت والدتي بالمشكلة التي أعاني منها من يوم الزفاف، وكان رأيها أن أطلب الطلاق”، فيما قالت لها: “لو أنتِ متنازلة عن حقك إنكِ تكوني أمًا فأنا لا أتنازل في حقي إني أكون جدة، كوني ابنتها الوحيدة”.
واستكملت الزوجة: “طلبت الطلاق من زوجي ولكن حماتي اعترضت وطلبت مني أن أصبر بجانب زوجي، وعندما أصررت على الطلاق ساومتني على الطلاق مقابل التنازل عن كل حقوقي الزوجية، ودارت بيننا مشاجرة”، وقالت لي: “لا يمكن تأخذين شقى عمر ابني وأنتِ قَدمك نحس عليه”، ومن ثم طردتني أمام زوجي، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق ما زالت الدعوى منظورة.
مصراوي