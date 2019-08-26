لجان المقاومة تُنظم وقفة احتجاجية بـ “أبوعشر” بولاية الجزيرة

احتج المئات من مواطني مدينة أبوعشر، بولاية الجزيرة على تدهور الخدمات وارتفاع الأسعار بالمدينة، بجانب تردي الأوضاع بالمستشفى مطالبين بإعادة هيكلة إدارة المستشفى وتحويلها إلى مستشفى تعليمي وحل مجلس مجلس أمناء المستشفى وابعاد المدير العام.
ونظمت لجان المقاومة والتغيير، وتجمع المهنيين – أبوعشر، وجمعية نهضة وتطوير المستشفى اليوم “الإثنين”، مسيرات احتجاجية شملت المستشفى وقسم الشرطة والوحدة الإدارية بالمدينة، وردد المتظاهرون هتافات ضد رموز حزب المؤتمر الوطني.
وطالب المحتجون، عبر مذكرة رفعت إلى الجهات المعنية بحل مجلس أمناء المستشفى وتكوين مجلس أمناء جديد وعزل رموز واتباع حزب المؤتمر الوطني البائد، مشددين على عدم عودة المدير العام الدكتور أبو القاسم أبو شوارب للمستشفى، واكمال النقص في الكوادر الطبية والكوادر المساعدة حتى تؤدي المستشفى دورها المطلوب.
وبرر المتظاهرون في مذكرتهم أسباب رفض عودة المدير العام السابق الدكتور ابو القاسم ابو شوارب، لعدم تواجده بصورة دائمة في المستشفى مما أدى إلى حدوث فراغ إداري بالمستشفى.
وبحسب المذكرة قام المدير العام بالغاء وظيفة أحد الاطباء وتسبب في استقالة طبيب آخر، فضلا عن عجزه عن تطوير أي خدمات طبية بالمستشفى خلال فترة عمله والتي امتدت لأكثر من عام.
وأبدى المحتجون سخطهم من تصرف المدير العام في بعض الأجهزة والمعدات الطبية المقدمة كمنحة من جمهورية الصين للمستشفى وفقا لبروتكول التعاون بين الحكومة الصينية والسودانية، ونقلها إلى خارج المستشفى بعد موافقة مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، وشددوا على أنه كان الاجدر المطالبة بتعيين كوادر وفنيين لتشغيل هذه الأجهزة بالمستشفى بدلاً عن توجيهها إلى مستشفيات أخرى.
باج نيوز