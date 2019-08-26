عمسيب: حمدوك عبارة عن كذبة كبيرة.. رجل متوسط القدرات

مافي شئ أسمو نقيف مع حمدوك عشان البلد ما تنهار .. الأنقاذ دي واحدة من أكبر أسباب فسادها مقولة “عشان البلد ما تنهار ” .. ما هو سيناريو الناس تعمل حراك .. يختطف بواسطة مجموعة عسكرية .. تتفق مع مجموعة حزبية .. عشان تحكم لدورة أنتخابية كاملة بدون تفويض .. تمكن لنفسها في الدورة دي وتضمن أنها حتكون خيار الديموقراطية القادم .. أصلآ ما بنتفرج عليهو كالبلهاء .. ما حتختونا قدام الأمر الواقع زي ما الأنقاذ ختتنا قدام الأمر الواقع من نيفاشا ليوم الليلة ..
أتفاقية بدون أستفتاء شعبي عليها ما عندها سند .. أقلاه كان تستفتي الناس عليها .. يعني أنت ما مكلف نفسك عناء الأجابة على سؤال الشرعية اللي هو أهم سؤال في السياسة .. ولا عايز تصبغ شرعية على الأتفاقية بأستفتاء حتى لو “مخجوج” .. أيه البجاحة دي ياخ !
الأتفاقية دي كان جينا نلخصها .. هي خلاصة قعاد “البيوت ” .. أتفاقية قائمة على قعاد بيوت “أنيس حجار ” ومزرعة “فلان” ..الخ .. بنت المؤامرات والمحاصصات و “الدسدسة” .. بت ليل .. ما بت ضوء نهار ..
سقوط حكومة حمدوك ده عبأ الواحد حملو على أكتافو .. حمدوك ده عبارة عن كذبة كبيرة .. عبارة عن رجل متوسط القدرات ومدعي .. طارح نفسو كأقتصادي وهو ما بتاع أقتصاد كلي .. وأجابتو على سؤال فيصل محمد صالح أنو درس محاضرات مع طلاب ” under graduate ” ده عبارة عن أحتيال بس .. أحتيال فطير ما بنفي أنو الزول ده ما “أقتصادي مخلص ” ولا فريد زمانو .. ده زول “سياسي ” بيحاول يتدثر بدثار “المهنية والأحترافية ” ..
أحالات الرجل كلها لأثيوبيا .. ولدكتاتور قمئ زي ملس زيناوي .. ولأقتصاد هش زي الأقتصاد الأثيوبي .. ما الذي تحقق في أثيوبيا ونطمح لأننا ننجزو في السودان ؟ حقيقة يعني !
المهم .. التسويق لحمدوك أصلآ ما حيمرر علينا .. وخطة رفع الدعم عن المحروقات والدقيق و روشتة الصندوق التحت أباطو دي .. لو كان منتخب ما كان حيقدم عليها .. لأنها عندها كلفة سياسية .. لكن ياهو ما دام ما جابوك الناس فأنت ما ملزم بأجندتهم .. ملزم بأجندتك الجابوك .. وهم معروفين ..
قال مية دولار !
#حمدوك_ساقط_لا_ريب