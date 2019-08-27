“خالته قتلته قدام أمه”.. حكاية مقتل شاب بسبب دفاعه عن والدته

خلافات عائلية نشبت بين ربة منزل “سحر. ع”، 40 سنة، وشقيقتها الصغرى، بقرية المتانيا بالعياط، تدخل على إثرها نجل الأولى لنصرة والدته وفض الشجار، ما دفع خالته للاعتداء عليه؛ موجهة إليه طعنات بسكين في البطن، فارق على إثرها الحياة.
المتهمة تدعى “شيماء”، 19 سنة، ربة منزل، والمجني عليه “محمد. أ”، 21 سنة، دبت الخلافات بين أفراد العائلة حينما علموا أن شقيقتهم “سحر” والدة المجني عليه “حامل” رغم وفاة زوجها، بالإضافة إلى إقامتها وأولادها رفقة والدتها.. يقول “أ س” أحد الأهالي.
والدة المجني عليه لم تفصح عن علاقتها، ومع ضغط أفراد عائلتها عليها أخبرتهم فقط أنها تزوجت عرفيًا من أحد الأشخاص، عقب وفاة زوجها- رافضة الإفصاح عن هويته- رغم إصرار إخوتها على معرفته للوصول إليه وتسجيل الطفل باسمه.. يضيف “أ. س”.
المتهمة ووالدتها كانتا ترغبان في إعلان زواج سحر، قبل ولادة الجنين كي لا يُفتضح الأمر “العيلة دي محترمة ومفيش حد بيسمع عنهم حاجة.. عشان كده كانوا خايفين من الفضيحة”.. يواصل “أ. س”.
مع تزايد حدة الشجار بين الإخوة وسحر، دخل الضحية “محمد” دون إدراك ما يحدث أو سبب الشجار؛ فحاول التدخل لفض الشجار ونصرة والدته على خالته، فطالبته خالته بالابتعاد وعدم التدخل بينهما.
المتهمة لم تبيت النية لقتل المجني عليه؛ فتزايد حدة الاشتباك مع والدته جعله يحتد مع خالته ما دفعها للذهاب إلى المطبخ واستلال سكين وطعنه طعنات نافذة بالبطن.
بعد طعن الضحية، حاول البعض إنقاذه والذهاب به إلى مستشفى العياط المركزي، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل بعدما فارق الحياة متأثرًا بإصابته، ما دفع مسئولي نقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى لإبلاغ مأمور قسم شرطة العياط، بوصول “محمد. أ”، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، فانتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين من الفحص أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية.
لم تمر ساعات على الواقعة حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والتحفظ شقيقتها الكبرى “والدة المجني عليه”، وحرر مأمور مركز العياط محضرًا بالواقعة.
التحريات التي أجريت بشأن الواقعة أشارت إلى أن المجني عليه كان يفض مشاجرة بين والدته، وخالته لخلافات عائلية فاستلت الخالة “شيماء. ع” سكينًا، وسددت به طعنة لنجل شقيقتها.
واعترفت ربة المنزل بقتل ابن شقيقتها بالعياط، أثناء الشجار مع والدته، مضيفة أن ابن شقيقتها تعدى عليها بالضرب، دفاعا عن والدته، ما دفعها لطعنه، وبسؤال والدة المجني عليه، أيدت أقوال المتهمة، واتهمتها بقتل ابنها.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، أمس الثلاثاء، تجديد حبس فتاة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامها بقتل نجل شقيقتها.
مصراوي