فيضان النيل يجتاح طريق “الخرطوم مدني”

اجتاحت مياه فيضان النيل الأزرق أمس، عددا من المنازل والمزارع بمنطقة الجديد الثورة، وعبرت مياه الفيضان الطريق القومي الخرطوم مدني بالمنطقة، وتسبب الفيضان في انهيار عدد من المنازل دون حدوث خسائر في الأرواح.
وشكا عدد من مواطني المنطقة لـ(السوداني) من غياب الجهات الرسمية بولاية الجزيرة جراء الكارثة التي أصابتهم، وقالوا إن مواطني المنطقة استنفروا جهودهم منذ فترة لعمل تروس واقية بجهد شعبي خالص، إلا أن المياه تجاوزت تلك التروس، وطالبوا بتدخل المجلس السيادي ورئيس الوزراء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالمنطقة.
ودمدني: عمران الجميعابي
صحيفة السوداني