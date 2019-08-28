تأجيل جلسة طلاب مدرسة «لم ينجح أحد» إلى 3 سبتمبر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالحميد شداد، في أولى جلساتها لنظر الشق المستعجل، في الطعون المقدمة من 31 طالبا بمدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات برأس غارب، المعروفة إعلاميا بـ«مدرسة لم ينجح أحد»، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس بتأجيل الدعوة إلى 3 سبتمبر للإطلاع على القضية والنطق بالحكم.
كان طلاب قسم البترول بمدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات برأس غارب، قد فوجئوا بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية بأن نتيجتهم تم حجبها وتم رسوبهم بحجة حدوث غش جماعي بالمدرسة بدون تحرير أي محاضر غش خلال الامتحانات وبدون سابق إنذار.
المصري اليوم