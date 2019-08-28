هذه أشهر 10 جامعات خرّجت أكثر مليارديرات العالم

نشرت شركة الأبحاث “Wealth-X”، المتخصصة في دراسة بيانات ومعلومات أصحاب الثروات الصافية حول العالم، قائمة جديدة تظهر ترتيب جامعات العالم التي التحق بها وتخرّج فيها مليارديرات العالم وأصحاب الثروات الصافية.
وتجمع Wealth-X أولا عينة من الأفراد الأثرياء الذين يُعرف أنهم يحملون شهادات البكالوريوس والدراسات العليا على حد سواء، من الكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم، ويقومون بجمع ثروتهم الإجمالية كمجموعة.
ويستخدم الباحثون هذه العينة وقاعدة بيانات Wealth-X لتقدير عدد الخريجين الأثرياء الذين خرّجت كل مدرسة في المجموع.
ووفقا لموقع “CNBC”، تصدرت الجامعات المرموقة القائمة:
وفيما يلي، ترتيب الجامعات الـ10 التي خرّجت أكبر أعداد أثرياء العالم:
1. جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية
13,650 خرّيجا مليارديرا
2. جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية
5,580 خرّيجا مليارديرا
3. جامعة بنسيلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية
5,575 خرّيجا مليارديرا
4. جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية
3,925 خرّيجا مليارديرا
5. جامعة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
3,380 خرّيجا مليارديرا
6. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية
2,785 خرّيجا مليارديرا
7. جامعة كامبريدج، المملكة المتحدة
2,760 خرّيجا مليارديرا
8. جامعة نورث وسترن، الولايات المتحدة الأمريكية
2,735 خرّيجا مليارديرا
9. جامعة كاليفورنيا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية
2,645 خرّيجا مليارديرا
10. جامعة شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية
2,405 خرّيجين مليارديرات
عربي21