27 قتيلاً وإصابات بالمئات في أحداث بورتسودان

حصدت أحداث بورتسودان وفق تقرير أولي تلقاه النائب العام (27) شخصاً قتلاً وتم حصر إصابة (236) شخصاً. وانحسرت المواجهات بين طرفي النزاع فيما مازال مسلسل حرق المنازل مستمراً، ووصلت للمدينة تعزيزات عسكرية من شرطة الاحتياطي المركزي، وانتشرت في الحدود الفاصلة بين أحياء (فلب ــ دار النعيم ــ الرياض) بينما وصلت (200) سيارة لقوات الدعم السريع. وكشفت مصادر لـ (الإنتباهة) أن النائب العام تلقى تقريراً مبدئياً, ولفتت لتسجيل (27) حالة وفاة بسجلات النيابة، فيما اتهمت قوى الحرية والتغيير النظام المباد بتأجيج نار الفتنة بين قبيلتي (النوبة والبني عامر).
وقال القيادي بالتغيير وجدي صالح إن ما حدث نتيجة ضعف الوالي ومدير المخابرات بالولاية السابقين. ومن جهته ذكر المحامي عبد القادر سوميت لـ (الإنتباهة) أن هناك مجموعات (نيقرز) متفلتة تؤجج الصراع بالمدينة، وفق قوله. وقال إن هناك جهة ــ لم يسمها ــ تدير الصراع، بجانب عصابات متفلتة تقوم بعمليات الحرق والاعتداءات بالمدينة. وفي سياق متصل ذكرت مصادر للصحيفة أن هنالك مصابين بمستشفيات لم يتم إحصاؤهم وتدون بلاغات بإصاباتهم, ونبهت إلى أن البلاغات في طور التحري. وقالت مصادر متطابقة إن الوفيات في الأحداث بلغت أكثر من (40) شخصاً بحسب روايات الأهالي في المنطقة. وفي غضون ذلك انخرط النائب العام في اجتماع مغلق مع والي البحر الأحمر منعت أجهزة الإعلام من تغطيته.
بورتسودان ــ الخرطوم: عبد الرحمن ــ صديق ــ مرتضى ــ هاجر
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
ود بندة
2019/08/29 at 9:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
تعليق الفشل في النظام السابق هو فشل من النوع الكبير.
حكومة فحت و العسكر تتحمل كل كبيرة وصغيرة.منذ استلامها للأمور البلاد والعباد.