شاهد .. 10 آلاف ريال ثمن “ديك” .. ومغردون “لو أنه يصلي الفجر عني ماشريته”!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزاد علني في أحد الشوارع لبيع ديكٍ سخر ناشطون ومتداولو المقطع قائلين أنه من سلالة جنكيز خان وشارك معه في عدة معارك.
وأضاف الناشطون أن الديك كان له الفضل في تحقيق عدد من الانتصارات لجنكيز خان، وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص يعرضون مبالغ كبيرة لشراء الديك حتى وصل السعر إلى 10 آلاف ريال.
فيما علق مغردون على المقطع، فقال أحدهم “هذا لو اشتريه بخليه ينام بالسرير وانا بالأرض”، وقال آخر “شر البليه مايضحك”، فيما علق آخر “لو أنه يصلي الفجر عني ماشريته”.
صحيفة المرصد