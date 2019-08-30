حوادث نهب مسلح بالرياض وشرق النيل

داهم مسلحون مركزاً للالكترونيات بحي الرياض بالخرطوم، وتمكن مجهولان من نهب محل موبايلات معروف بشارع الجزار. ونقلت المصادر أن (3) مسلحين بسلاح ابيض كانوا على متن ركشة حضروا الى المحل المعروف ودلف شخصان الى داخل المحل وحاول صاحب المحل مقاومتهما فاشهرا سكيناً وتوجه احدهما الى الفترينة وقام بتحطيم زجاجها ونهب (9) موبايلات ثمينة وجهاز لابتوب ومبلغ نقدي كان داخل درج بالمحل. وفي السياق دون بلاغ بالنهب بقسم دائرة الاختصاص .
وشكا اهالي شرق النيل من عودة ظاهرة حوادث النهب بالمحلية. وناشد المواطنون مدير شرطة الولاية بالالتفات للظاهرة ونشر دوريات. وقال مواطنون إن عصابات تخصصت في سرقة لوحات المركبات ارتكبت عدة حوادث في ليلة واحدة، ليستيقظ الاهالي على اختفاء لوحات مركباتهم ويقوموا بتدوين بلاغات بالاختفاء. وشدد الاهالي على ضرورة عمل شرطي منظم ونشر قوات مباحث والمزيد من الدوريات والاطواف الليلية للقضاء على تلك الظواهر الاجرامية. وفي السياق، شهدت المحلية خلال اليومين الماضيين نحو ثلاث حوادث مختلفة .
وابلغ طالب جامعي شرطة حلة كوكو يفيد بأن متهمين قاوموه وقاموا بنهبه مبلغ (20) الف جنيه كانت بحوزته. وتقدم الطالب بعريضة امام النيابة بالواقعة ليتم تدوين بلاغ تحت طائلة النهب واستعمال القوة الجنائية من القانون الجنائي .
وتمكنت مجموعة من الاشخاص عددهم نحو (4) من اقتحام منزل استاذ جامعي بحي الفيحاء وتهديد اسرته وارهابهم ومن ثم نهب منزلهم. ونقلت المصادر أن الشاكي يعمل استاذاً بإحدى الجامعات ابلغ شرطة دائرة الاختصاص بان مجهولون اقتحموا منزله وقاموا بنهب مبلغ (30) الف جنيه بجانب مبلغ (3) آلاف دولار امريكي اضافة الى نهب موبايل بجانب نهب محفظة بداخلها مجموعة من المستندات والبطاقات ومبالغ مالية بالعملات المحلية لافتاً الى أن قيمة المسروقات تبلغ نحو (193) الف جنيه .
وابلغ طالب الشرطة مفيداً بأن مجهولين قاموا بنهبه موبايل بقيمة (7500) جنيه وذلك بسوق (6) الحاج يوسف مشيراً الى أن المتهمين اوقفوه واجبروه واخذوا هاتفه بالقوة وتركوه وفروا هاربين الى جهة غير معلومة .
ويرى مراقبون أن تنامي ظاهرة النهب تحت التهديد المسلح يجب أن تتنبه لها الشرطة وتقوم بمحاصرتها حتى لايضطر افراد المجتمع لامتلاك اسلحة موازية تساعدهم في الدفاع عن انفسهم في حال وجدوا انفسهم ضحايا لمثل تلك الاعتداءات .
الانتباهة
1 التعليقات
هجووووم كاااسح
2019/08/30 at 7:38 م (UTC 2) رابط التعليق
لا حول ولاقوة الا بالله
عمكم البشير سلمها ليكم الاقوي في الشرق الاوسط وافريقيا
واكبر انجاز للبشير قوه الجيش والامن
ماذا حصل،،،النار تننطلق ،،تسخين في كل المناطق،،كان الفشل السابق اقتصاديا وفساد ،،،والان الفشل امني وهذا اخطر شئ لانه يهدد وجود الدوله نفسها وشعبها،،، كما حذرنا البشير كمواطنين عاديين مستقلين بمحاربه الفساد وفك الارتباط مع اي حزب واقامه انتخابات مبكره بمراقبه دوليه ما تم الامر وراح البشير ،،والان ايضا نحذركم الامن في البلاد غير مستقر وهناك فراغ وعدم ثقه لكثره الاعفاءات والهيكله ونخاف علي ديننا وبلادنا اولا،،الحذر لاتسمعوا للعملاء من الدول ولا لماركوس ولا للمراهقيين ولا للعجزه ولا لامريكا …الطوفان لو قدم انتم ستكونوا في المقدمه …والطوفان ليس من المنظومه لكن من اعداء المنظومه،،وانتم تساعدوهم بالهيكله والاقالات ولا تدرون ،،الحذر