كباشي يعلن ترشيح “الطريفي” لوزارة الداخلية

كشف عضو المجلس السيادي، الفريق شمس الدين الكباشي، الجمعة، عن اختيار المكون العسكري بالمجلس السيادي الفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيراً للداخلية. وأكد أن “المكون العسكري سينهي مشاوراته، الجمعة، بشأن قائمة قوى الحرية والتغيير للتشكيل الوزاري”.
وقال الكباشي، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، إن “قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد ما زالت في مرحلة التدقيق الأمني”.
وكان كباشي قد قال يوم الخميس إن “خطأً إجرائياً” أدى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكومية التي كان من المفترض أن تبصر النور الأربعاء، مضيفاً أن قوى الحرية والتغيير عملت على معالجته في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.
وأعلن كباشي في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” استعداد المكون العسكري في مجلس السيادة للخضوع للقانون، إذا طالته أي اتهامات تتعلق بمأساة فض الاعتصام، التي أدت إلى مقتل العشرات، في 3 يونيو الماضي.
وأشار إلى أن المجلس حريص على إرساء دولة القانون والعدالة، وهي من شعارات الثورة، مضيفاً “قبل أن نكون جنوداً فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين”.
الشروق
2 التعليقات
فتى الشرق العظيم المهدي فتى الساخل الحقيقي .
2019/08/30 at 7:30 م (UTC 2) رابط التعليق
يا الكباشي يا السودان يا اهل الله يا أنصار دين الله وأنصار الشريعة لا تتركوا السودان لكلاب الحمورية والتخريب أصحاب الأجندات الأمريكية والصهيونية والماسونية ، عودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم ولا تخضعوا لكلاب الغرب ( بنو الأصفر ) الذين قدموا إلى السودان ليقلبوا السودان رأسا على عاقب ويغيروا أجندتكم الربانية إلى أحندتهم المارقة الكافرة المخطط لها من كبار الماسونية والصهيونية في العالم أتباع الدجال الذين ظهروا في منطقتنا العربية والإسلامية لينزعوا عنكم دينكم ويجردوكم منه بإسم الحرية والتغيير ثم العبث بالدستور والوثيقة الدستورية هؤلاء هم بهايم التخريب المسخ الذين جاءوا من خارج السودان وقد غيروا أشكالهم ولكنتهم وتشبهوا بالغرب هؤلاء المسخ الذين ساووا بين المرأة والرجل حتى في التشبه بهن . أفيقوا من غفلتكم وراجعوا دينكم .
Same
2019/08/30 at 9:25 م (UTC 2) رابط التعليق
يا أهل السودان إياكم وحكم الكيزان وحكم تجار الدين لقد دمروا القيم والأخلاق الإسلامية القويمة وأفسدوا وقتلوا ونهبوا وأصبحوا يتناجون بينهم بالباطل والآن بعد أن نزع الله الملك منهم صاروا كالنساء يولولون وتارة يشتمون وتارة يكفرون وكأنهم كانوا يحكمون بشرع الله