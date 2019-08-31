قاتل عشيق زوجته في مصر يكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة .. لقيته عريان فى دولاب أوضة النوم !

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية، تفاصيل جديدة في واقعة قتل نجار لعشيق زوجته بالإسكندرية، والذي قرر ترك مسكن الزوجية والإقامة بمنطقة جديدة بعد أن بدأ أهالي المنطقة يتحدثون عن وجود علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص بالمنطقة.
وبحسب موقع “صدى البلد” المصري، قال الجاني في الاعترافات: “إنه عاد إلى شقته شعر بحركة غريبة فى الشقة وارتباك زوجته وعقب دخوله غرفة نومه لاستبدال ملابسه وجد الدولاب مفتوحًا وعثر على أحد الأشخاص عاري الجسد داخله، فحاول الإمساك به إلا أنه قاومه وحاول الهروب”.
وأضاف أنه “استل سكينًا من المطبخ وانهال على العشيق بها قبل هروبه من المنزل وتركه غارقًا في الدماء وانهال على زوجته وسدد لها طعنة”، لافتًا إلى أن “زوجته أثناء ذلك بدأت بالإستغاثة بالجيران الذين حضروا.
وتابع: أنه “كان يسكن مع أسرته في منطقة نادي الصيد وبدأ الجيران يتحدثون حول وجود علاقة بين زوجته وعشيقها المقتول الذى كان يقطن فى ذات المنطقة وقرر تغيير محل إقامته الحضرة الجديدة حتى فوجئ بأن زوجته وعشيقها يلتقيان فى شقته الجديدة”.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
عبدالله
2019/09/05 at 11:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
قال العربي للقاضي:
لقد اخذت سيفي وضربت به بين فخذي زوجتي فان كان هناك رجل فقد قتلته